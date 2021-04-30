Kazakistan Dışişleri Bakanlığınca "Kazakistan ve Türkiye’nin Yatırım İşbirliğinde Yeni Tarihi Dönem" başlığıyla rapor yayımladı.

Raporda, 2020'de COVID-19 salgınından dolayı dünyada doğrudan yatırım hacmi yüzde 42 azalırken, Türk firmalarının Kazakistan'a yatırımının rekor seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Geçen yıl salgına rağmen Kazakistan'a 2019'a kıyasla yüzde 1,3 artışla 362,4 milyon dolar değerinde yatırım yapan Türk firmaları, ülkede son 30 yılın rekoruna imza attı.

Türkiye'nin, Kazakistan'a, bağımsızlığından bu yana yaptığı en çok yatırım yıllar 347,6 milyon dolarla 2007 ve 357,8 milyon dolarla 2019 olmuştu.

190 milyon dolar olan 8 proje faaliyete geçirildi

Söz konusu dönemde Türk sermayesiyle Türkistan, Kuzey Kazakistan, Jambıl, Pavlodar, Kostanay eyaletlerinin yanı sıra Nur Sultan, Almatı ve Çimkent şehirlerinde toplam değeri 190 milyon dolar olan 8 proje faaliyete geçirilirdi.

Yıl sonuna kadar 10 yatırım projesinin daha hayata geçirileceği Kazakistan'da 2023'te Türk sermayeli proje sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığının raporunda, son 4 yılda Türk şirketleri için en cazip ülkeler arasındaki konumunu 14 basamak yükselten Kazakistan'da halihazırda Yıldız Holding, Yıldırım Holding, YDA Holding, Abdi İbrahim, Aselsan, TAV Havalimanları Holding ve Ülker Holding gibi birçok Türk şirketinin yatırımı bulunuyor.