Hazırlıklar tamamlandı, nefesler tutuldu.

Dünyanın kanat açıklığı en uzun uçağı Roc, deneme uçuşu için kalkış yaptı.

Roc, uzay araştırmalarında da kullanılacak

Dev uçak, ABD'nin California eyaletinde, Mojave Çölü semalarında süzüldü.

Uçağı tasarlayan Stratolaunch ekibi uçuşu anbean takip etti.

Hipersonik araçların taşınması için tasarlanan Roc, uzay araştırmalarında da kullanılacak.

Kanat açıklığı 117 metre

Dev uçağın kanat genişliği 117 metre. Bu, Boeing 747'nin ölçülerinin iki katı.

Çift gövdeli ve 6 jet motorlu uçak, 35 bin fit yüksekliğe kadar tırmanabiliyor. Yaklaşık 250 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip ve sesten 5 kat hızlı uçabiliyor.

İkinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Roc'un ilk deneme uçuşu geçen yıl nisan ayında yapıldı.

Devasa kanat açıklığına sahip uçak, ikinci testi de başarıyla tamamlayarak alkışlarla piste indi.