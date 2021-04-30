İngiltere'de kraliyet tarihinin en büyük madeni parası üretildi.

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in onuruna hazırlanan bir serinin sonuncusu olan parada, geleneksel becerilerle en yeni teknikler birleştirildi.

400 saatte üretildi

20 santimetre çapında ve 10 kilogram ağırlığa sahip para, 400 saatte üretildi, paranın cilalanması ise dört gün sürdü.

Daha sonra yüzeyine doku eklemek için para üzerinde bir lazerle çalışıldı.

Tarihin en büyük madeni parası 10 bin sterlin değerinde

İngiltere Kraliyetinin 1100 yıllık tarihinin en büyük madeni parasının, 10 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin Türk lirası değerinde olduğu açıklandı.

2017’de ilki tasarlanan seride, 95 yaşındaki kraliçenin 1953’te taç giyme töreninin düzenlendiği Westminster Katedrali’ne giderken geçtiği yoldaki 10 heykelden esinlenildi.

Serinin 10’uncu ve sonuncu tasarımında, aralarında diğerlerinde yer alan heykellerin tamamı buluştu.