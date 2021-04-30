İsrail'de arkadaşını ziyarete giden bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı ancak kapı tam kapanmayınca bunu başaramadı.

Apartman sakinleri şikayetçi olunca da atın sahibi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Atın sahibi polise verdiği ifadesinde, "Atımı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum" dedi.