Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atı asansöre bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı
İsrail'de sıra dışı bir olay yaşandı. Arkadaşını ziyarete giden bir kişi atını asansörle yukarı çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Olayın nedeni ise şaşkınlık yarattı.
İsrail'de arkadaşını ziyarete giden bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı ancak kapı tam kapanmayınca bunu başaramadı.
Apartman sakinleri şikayetçi olunca da atın sahibi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.
Atın sahibi polise verdiği ifadesinde, "Atımı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum" dedi.
Etiketler: İsrail
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