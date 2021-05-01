Almanya'da terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü ortaya koyan karar, Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden geldi.

Mahkeme, Almanya'da 1993 yılından beri yasak olan terör örgütü PKK'ya destek verdikleri adam kaçırma ve alıkoyma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle biri sözde yönetici, 5 kişiye hapis cezası verdi.

Para için örgüt üyesini kaçırdılar

Kararda, sanıkların 2018 yılında, örgüt için toplanan paralarla ilgili çıkan anlaşmazlık yüzünden, yine PKK üyesi bir teröristi kaçırdıkları ve kötü muamelede bulundukları kaydedildi.

Mahkeme, sözde örgüt yöneticisi olan sanığı, terör örgütüne üyelik, adam kaçırma ve yaralama gibi eylemlerden suçlu buldu, 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer 4 sanık ise terör örgütüne destek vermek, tehdit, adam yaralama gibi suçlardan 1 buçuk yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

"Türkiye'de sivil-asker ayrımı gözetmeksizin saldırılar düzenledi"

Mahkemenin kararında terör örgütü PKK'ya ilişkin tespitler de dikkat çekti.

Kararda, PKK'nın Türkiye'de sivil-asker ayrımı gözetmeksizin saldırılar düzenlediğine vurgu yapıldı.

Almanya ve Avrupa'daki diğer ülkelerde de yapısal olarak örgütlenen PKK'nın sempatizanları ve üyeleriyle örgüt için para topladığına işaret edildi.