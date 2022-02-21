Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya ordusu "yanlışlıkla" 12 sivili öldürdü
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya ordusu, kuzey komşusu Nijer sınırındaki silahlı gruplara yönelik hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivili öldürdü.
Sınır Tanımayan Doktorlar, Nijer'in Madarounfa bölgesindeki bir köye hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Nijerya ordusunun düzenlediği ve silahlı çetelerin hedef alındığı hava saldırısında yanlışlıkla 12 sivilin öldürüldüğü, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
Hayatını kaybedenlerden 4'ü çocuk.
Nijerya ordusu, Nijer sınırında bulunan Katsina, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde saldırılar düzenleyen silahlı grupları hedef alıyor.
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