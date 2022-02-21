Atlas Okyanusu’na kıyısı ile toplam 3 bin 171 kilometre sınır uzunluğuna sahip Senegal, bir Batı Afrika ülkesi. Kuzeyde Moritanya, doğuda Mali, güneyde ise Gine ve Gine-Bissau ile komşu.

Ülkenin başkenti Dakar, Afrika kıtasının en batısında bulunan Cap-Vert yarımadasında kurulmuş.

14 bölgesel yönetim bulunuyor

Fransa’ya karşı 4 Nisan 1960’ta bağımsızlığını ilan eden Senegal’in tarihinde çeşitli sömürge kolonileri yer alıyor. Dakar’ın 300 metre açıklarında bulunan Gorée Adası, 19. yüzyılda köle ticareti için kullanılmış. Şimdilerde ise bu ada, turizm merkezi olarak tüm dünyaya köle ticaretinin dehşetini gösteriyor.

Senegal’de 14 bölgesel yönetim bulunuyor ve her biri devlet başkanı tarafından atanan vali tarafından idare ediliyor.

1997 yılında ise yönetimin merkezden bölgelere yayılması yasası ile yerel meclislere önemli bir otorite gücü sağlandı.

Ülkedeki etnik gruplar

Ülkede çok sayıda farklı etnik grup bulunuyor.

Woloflar, toplam nüfus içinde yüzde 39 pay ile en kalabalık etnik grup ve ülkenin hemen hemen her yerine yayılmış durumda.

Leboular, Woloflar’ın bir kolu. Cap Vert ve Saint Luis yarımadasına yayılan Leboular, çoğunlukla balıkçılıkla uğraşıyor.

Peulhlar/Fulaniler, diğer bir büyük etnik grup olarak nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor.

Serer etnik grubu da kalabalık sayılabilir. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan bu grup, diğerleriyle daha az karışmış durumda.

Ana etnik gruplar dışında daha küçük etnik gruplar da bulunuyor. Bunlardan başlıcaları doğudaki Mandingolar, Mali ve Moritanya’ya yakın bölgelerdeki Soninkeler ve Bassariler.

Din ve nüfus

Din, Senegal kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Ülkenin yaklaşık yüzde 92’si Müslümanlardan oluşuyor. Yüzde 2'si Hristiyan olan toplumda kalan yüzde 6'lık kesim ise diğer inançlara sahip.

16 milyonluk nüfusa sahip Senegal’de halkın büyük çoğunluğu Dakar bölgesinde yaşıyor. Ülkedeki nüfus artış hızı yıllık yüzde 2,45 oranında.

Senegal, aynı zamanda oldukça genç bir ülke. Nüfusunun yüzde 42’si 15 yaşın altında. Yıllık ortalama yaşam beklentisi ise erkeklerde 59, kadınlarda 63 yıl.

Ülke ekonomisi

Senegal, Fransızca konuşulan Batı Afrika ülkeleri arasında gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi Sahili’nden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Bu başarının temeli, 1994 yılında başlatılan ve önemli tedbirler içeren yapısal reformlara dayanıyor. Kamu tarafından belirlenmekte olan fiyatların serbest bırakılması ve kamu teşviklerinin kaldırılması bu tedbirlerden bazıları.

Ülke 2011 yılı başındaki politik sorunların da üstesinden gelerek, takip eden yıllarda özellikle altyapı yatırımları ve enerji sektöründeki sorunların giderilmesi ile yeniden hızlı büyüme trendine girdi.

Ülke ekonomisi tarıma dayalı ancak doğal kaynaklar oldukça sınırlı. Tarım sektörü halihazırda işgücünün yüzde 70’ine istihdam sağlayan en önemli sektör. Bu nedenle ülke ekonomisi, iklim koşullarına, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve hammadde fiyatlarına aşırı duyarlı. Turizm de en önemli sektörler arasında.

Cari açık, giderek artan işsizlik oranları ve yoksulluk Senegal ekonomisinin başlıca sorunları.

Senegal'in siyasi görünümü

Senegal, bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana bölgesinde istikrarın ve demokrasinin sembolü oldu. Zira, kıtanın darbe görmemiş nadir devletlerinden biri.

Ülke, etnik, dini ve ideolojik bağları olan ve partiler arası rekabetin canlı olduğu bir siyasi sahneye sahip.

Ülkenin yönetim şekli çok partili yarı-başkanlık sistemi. Cumhurbaşkanı, halk tarafından iki turlu doğrudan seçimle 5 yıllığına seçiliyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor ve Bakanlar Kurulu’nu oluşturuyor.

Senegal Demokratik Partisi (PDS) lideri Abdoulaye Wade’nin 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla, ülkeyi 1960'tan beri yöneten Sosyalist Parti’nin (PS) iktidarı son buldu.

25 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen seçimlerde Wade, oyların yüzde 55,90’ını alarak 5 yıllık bir dönem için ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasanın Cumhurbaşkanı’nın görev süresini iki dönemle sınırlamasına rağmen Wade, 26 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de üçüncü bir dönem için aday oldu.

Eski Başkan Abdoulaye Wade'nin müttefiki olan Macky Sall, 2008'de kendi muhalefet partisini kurdu ve 2012 seçimlerinde Wade'yi mağlup etti.

Senegal Meclisi 165 üyeli ve milletvekilleri halkoyuyla 5 yıllık bir süre için seçiliyor. Son milletvekili seçimleri ise 30 Temmuz 2017 tarihinde yapıldı. Resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Sall’in başkanlığını yürüttüğü Benno Bokk Yaakaar (BBY) seçim koalisyonu elde ettiği yüzde 49,48 oy oranıyla seçimin galibi oldu.

Sall, son olarak 24 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden seçildi.

Macky Sall, birçok liderin kendilerine ayrılan sürenin ötesinde iktidara tutunduğu Afrika'da bir örnek teşkil etmek istediğini söyleyerek, başkanlık süresinin 7 yıldan 5 yıla düşürülmesini önerdi.

Öneri, Mart 2016'da yapılan bir referandumda onaylandı, ancak Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin ardından uygulanacak.