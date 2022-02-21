Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hint donanması süpersonik füze testi gerçekleştirdi
[Fotoğraf: Reuters ]
Hindistan donanması süpersonik seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.
Hindistan donanması kısa süre önce INS Visakhapatnam gemisinden süpersonik seyir füzesi BrahMos'un başarılı bir test ateşlemesini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Füzenin geçen ay Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında test edildiği açıklandı.Test gemisi Bengal Körfezi'ndeki doğu kıyısından Visakhapatnam'a ulaştı.
Etiketler: Hindistan
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