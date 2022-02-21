Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik'te 11 fil dişi ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 11 fil dişi ele geçirildi.
Yerel basındaki habere göre, Mozambik Ulusal Suç Soruşturma Servisi ekipleri, ülkenin batı kesiminde bulunan Tete bölgesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 fil dişi ele geçirildi.
Kaçak avlanmayla elde edilen 11 fil dişinin satılmak istendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Afrika
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