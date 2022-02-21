Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın Söke'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İrfan Ö. idaresindeki 09 AAR 208 plakalı hafif ticari araç, Söke-Aydın kara yolu Gaye Sanayi Sitesi kavşağında Elif A. idaresindeki 54 AD 038 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.B., otomobildeki Seçkin A. ve Didem A. yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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