Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu
Vuslat Derneği, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için Bangladeş'te su kuyusu açtı.
Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ahmet Çalık'ın vefatının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediği belirtildi.
Çalık'ın anısını yaşatmak için Bangladeş'te su kuyusu açtıklarını aktaran Keleş, Dewanganj bölgesinde açtıkları kuyuya Ahmet Çalık'ın ismini verdiklerini söyledi.
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