Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ahmet Çalık'ın vefatının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediği belirtildi.

Çalık'ın anısını yaşatmak için Bangladeş'te su kuyusu açtıklarını aktaran Keleş, Dewanganj bölgesinde açtıkları kuyuya Ahmet Çalık'ın ismini verdiklerini söyledi.