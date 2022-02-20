Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.

Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.