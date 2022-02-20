Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da otomobil nehre düştü: 9 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Hindistan'ın Racastan eyaletinde, düğün konvoyundaki bir otomobilin Chambal Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi öldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, Chauth Mata Mandir kasabasından, Madhya Pradesh eyaletindeki Ujjain bölgesine giden düğün konvoyundaki bir otomobil nehre düştü.
Polis yetkilileri, kazada damat da dahil olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazanın üzücü olduğunu belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Etiketler: Hindistan Trafik Kazası
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