Almanya Westviertel semtindeki binada yerel saatle 02.15’te yangın çıktı.

Toplam 50 dairede yaşayan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi.

Essen'de yaşanan en büyük yangın

Alman Haber Ajansının (DPA) itfaiye sözcüsüne dayandırdığı haberinde, yangında yaklaşık 150 itfaiye erinin görev yaptığı ve Essen itfaiyesinin şimdiye kadar bu büyüklükteki yangınla karşılaşmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarılan haberde, itfaiye için her daireye girmenin zor ve kısmen tehlikeli olduğu ifade edildi.

Haberde, yangının sebebinin henüz bilinmediği, bina sakinlerinin geçici olarak Duisburg-Essen Üniversitesi'ne götürüldüğü açıklandı.