Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’nın Essen kentinde yangın
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde 50 dairenin bulunduğu binada yangın çıktığı açıklandı. Apartmanda yaşayan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.
Almanya Westviertel semtindeki binada yerel saatle 02.15’te yangın çıktı.
Toplam 50 dairede yaşayan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi.
Essen'de yaşanan en büyük yangın
Alman Haber Ajansının (DPA) itfaiye sözcüsüne dayandırdığı haberinde, yangında yaklaşık 150 itfaiye erinin görev yaptığı ve Essen itfaiyesinin şimdiye kadar bu büyüklükteki yangınla karşılaşmadığı bilgisi paylaşıldı.
Yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarılan haberde, itfaiye için her daireye girmenin zor ve kısmen tehlikeli olduğu ifade edildi.
Haberde, yangının sebebinin henüz bilinmediği, bina sakinlerinin geçici olarak Duisburg-Essen Üniversitesi'ne götürüldüğü açıklandı.
Sıradaki Haber
Danimarka sahilinde yüzlerce ölü kuş karaya vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz