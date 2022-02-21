1962 yılında Türkiye’nin Afrika'da açılan ilk büyükelçiliklerinden biri, Senegal’in başkenti Dakar’da faaliyete geçti.

2006'nın Ağustos ayında Senegal’in Ankara'da büyükelçiliği açıldı ve karşılıklı temsil sağlanmış olup ilişkiler ivme kazandı.

Özellikle son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişti. Bugüne kadar karşılıklı olarak çok sayıda ikili ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e gidiyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macy Sall, 3 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Çamlıca Camii açılışına katıldı. Ayrıca 20 Kasım 2019 tarihinde Türkiye’ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 28 Şubat 2020'de Senegal'i ziyaret etmiş, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise 30 Ocak 2021'de Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Sall, aynı zamanda 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü ziyaret ile 2013'teki Başbakanlığı dönemi de dahil Senegal'i 5 kez ziyaret etmiş olacak.

Türk şirketleri de yatırımda rol üstleniyor

Ülkenin son dönemde attığı kalkınma adımları arasında, ekonomi, ulaşım, altyapı, sanayi, eğitim, tarım ve gıda yeterliliği gibi alanları kapsayan “Yükselen Senegal Planı” öne çıkıyor.

Son dönemde atılan kalkınma adımları bu plan çerçevesinde hayata geçiriliyor. Türk şirketleri de mevcut yatırım ortamında önemli rol üstleniyor.

Bu bağlamda, Senegal’de son dönemde Türk firmalarınca üstlenilen büyük ölçekli altyapı projeleri bulunuyor.

Ekonomik ilişkiler

İki ülke arasında her alanda süratle gelişen ilişkiler ikili ticari verilerinde de kendini gösteriyor. Türkiye ile Senegal arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler yükselen bir seyir izliyor. İkili ticaret hacmi 2019 yılında 292 milyon dolar olarak gerçekleşti.

1992 tarihli Türkiye – Senegal Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın öngördüğü Karma Ekonomik Komisyon’un (KEK) ilk toplantısı 18-19 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Türkiye-Senegal ikinci dönem KEK Toplantısı, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Senegal Dışişleri Bakanı Madické Niang başkanlığında 6 Nisan 2010 tarihinde Dakar’da yapıldı. Üçüncü dönem KEK Toplantısı 9-11 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

15 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” (YKTK) Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Senegal ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için özel sektör kuruluşları Senegal’de her yıl iş forumları düzenleniyor.

TİKA'nın Batı Afrika'daki ilk ofisi

İhracatçı birlikleri ise Türkiye’deki fuarlar sırasında Senegalli iş insanlarını ağırlıyor. Ülkemizde düzenlenen “Türkiye-Afrika” ve “Türkiye-Dünya Dış Ticaret Köprüsü” etkinliklerine Senegal her yıl üst düzey katılım gerçekleştiriyor. Senegal'de Türk vatandaşlarına ait 10 adet ticari şirket, lokanta ve dökümhane ve bir eğitim kurumu bulunuyor.

Ayrıca, ülkede, yine bir Türk şirketi tarafından kurulmuş olan un ve hayvan yemi fabrikası ve SUMMA adlı inşaat şirketi faaliyette bulunuyor. Ticari şirketler tekstil, oto yedek parçası, hırdavat, elektrik malzemesi ve gıda ürünleri ithal ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Batı Afrika’daki ilk ofisi ise 2007 yılının Nisan ayında Dakar’da faaliyete geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan “Kurak Bölgelerde Küresel Değişimlere Dayanıklı Arazilerin Kurulması Rehberi” çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 23-28 Mayıs 2012’de Konya’da TİKA desteğiyle uluslararası çalıştay düzenlendi. Bunun ikincisi, TİKA’nın desteği ve 120 kadar uzmanın katılımıyla 25-28 Şubat 2013’te Dakar’da yapıldı.

Dernek ve vakıf destekleri

Tükiye’nin EXPO 2020 adaylığı kapsamında oluşturulan “Herkes için Sağlık” fonundan Senegal’e Casamence bölgesindeki bir hastanenin tadilat ve tefrişi için yardım yapıldı.

Başkent Dakar’da 31 Mart-3 Nisan 2014 tarihleri arasında, TİKA, Türk Neonatoloji ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu iş birliğinde oluşturulan 5 kişilik heyet tarafından “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi (NRP)” de düzenledi.

Öte yandan, Maarif Vakfı Senegal’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunuyor.

Türk Hava Yolları ise Dakar’a haftada 8 yolcu 4 kargo seferi düzenliyor.

Ayrıca, Türkiye tarafından Senegalli öğrencilere 1992’den bu yana Türkiye Bursu veriliyor.