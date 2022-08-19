Kanada tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 2,6 milyon doz Johnson & Johnson aşısı, Nijerya'nın başkenti Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Kanada tarafından hibe edilen aşıların Nijerya'nın aşılama sürecini hızlandırmasına yardımcı olacağını söyledi.

Son zamanlarda ülkede COVID-19 vakalarının yeniden artış göstermeye başladığını aktaran Shuaib, halka salgınla mücadele için aşılara önem vermeleri çağrısında buldu.

Son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla aşı imha edilmişti

Shuaib, şimdiye kadar 40 bin 700'den fazla kişinin salgına karşı birinci doz aşı olduğunu, 28 binden fazla kişinin tam doz olduğunu ve 2 bin 700'e yakın kişinin takviye aşısı aldığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle Aralık 2021'de imha etmişti.

Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 262 bin 748 kişi virüse yakalandı, bunlardan 256 bin 518'i sağlığına kavuştu, 3 bin 147 kişi ise hayatını kaybetti.