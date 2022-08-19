Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları bulunuyor.

Açıklamada mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarıldı:

"31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır."

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatı günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yüklenecek.