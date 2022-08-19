Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın başkanlık kampanyası sırasında dile getirdiği “ulusun ruhunu iyileştirme” taahhüdü çerçevesinde 15 Eylül’de düzenlenecek “Birlikte Dayanışma Zirvesi”ne ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Zirvede, şiddetin kamu güvenliği ve demokrasi üzerindeki “aşındırıcı etkileri”ne dikkat çekileceği kaydedilen açıklamada, “Birlikte Dayanışma Zirvesi, her ırktan, dinden, bölgeden, siyasi ilişkiden ve her kesimden Amerikalıya bu konuyu birlikte ele almaları için önemli bir fırsat sunacak." denildi.

Konuşmacı ve katılımcıların isimleri zirveye yakın bir tarihte açıklanacak

Biden’ın açılış konuşmasını yapacağı zirveye, sivil haklar grupları, dini liderler, şirket yöneticileri, kolluk kuvvetleri, silahlı şiddeti önleme savunucuları, şiddet içeren nefret gruplarının eski üyeleri ile aşırılık yanlısı şiddet mağdurları temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, zirve ile Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin yanı sıra federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki siyasi liderleri nefret saikli şiddete karşı birleşmek için bir araya getirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.

Konuşmacı ve katılımcıların isimlerinin zirveye yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.