Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotograf: Reuters]
İsveç'in Malmö kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıda terör bağlantısının bulunmadığını, suç örgütleri arasındaki çatışma sonucu meydana geldiğini açıkladı.
İsveç polisi, Malmö'de bir alışveriş merkezine saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları saldırganın kalabalığın üzerine rastgele ateş açtığını belirtti. 15 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AFP]
Yetkililer, saldırıda terör bağlantısının bulunmadığını, suç örgütleri arasındaki çatışma sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: İsveç Son Dakika
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