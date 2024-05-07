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Dünya
AA 07.05.2024 10:27

New York'taki Filistin'de destek gösterisi düzenleyenlere gözaltı

ABD'de Met Gala etkinliğinin yapıldığı New York Metropolitan Sanat Müzesi yakınında düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.

New York'taki Filistin'de destek gösterisi düzenleyenlere gözaltı
[Fotograf: AA]

New York Polis Departmanınca, X'ten yapılan açıklamada, polisin müze yakınlarında ünlüleri izlemek için toplanan yüzlerce kişinin güvenliğini sağlamak için alanda olduğu belirtildi.

Müze çevresindeki sokaklarda ve parklarda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Central Park'ta toplanan küçük bir grup, "Gazze'ye bombalar düşerken Met Gala'ya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Manhattan'daki bir caddede toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan daha kalabalık bir grup ise Gazze sloganları atarak, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını talep etti.

Polis, etkinlik ile protestocular arasında alan açmak amacıyla müze yakınlarında barikat kurdu, akşama doğru bazı protestocuları gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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