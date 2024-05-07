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Dünya
AA 07.05.2024 10:09

İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Refah Sınır Kapısı'nda yardım girişi durduruldu

İsrail ordusunun Gazze’nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı’nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Refah Sınır Kapısı'nda yardım girişi durduruldu

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin açıklamada bulundu.

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

İsrail'den Refah'a hava saldırısı
İsrail'den Refah'a hava saldırısı

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.

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İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
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İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
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