NYT: Hamas'ın kabul ettiği önerilerle İsrail-ABD'nin teklifi arasında "küçük farklar" var

New York Times (NYT) gazetesi, ismi açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın onay verdiği önerilerle İsrail-ABD'nin teklifi arasında küçük farklar olduğunu belirtti.

Değişikliklerin arabulucular tarafından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'e danışılarak yapıldığını ifade eden yetkililer, yeni versiyonun tüm tarafların daha önce kabul edebileceklerini söylediği "sürdürülebilir sükunetin" nihai olarak yürürlüğe girmesi gibi önemli bir ifadeyi barındırdığını söyledi.

İki yetkili, Hamas'tan gelen yanıtın ciddi olduğunu, artık anlaşmaya varıp varmama kararının İsrail'e bağlı olduğunu kaydetti.

İki tarafın da daha fazla esirin serbest bırakılmasını içeren "sürdürülebilir sükuneti" sağlamak için çalışacağını belirten yetkililer, tarafların "sürdürülebilir sükunetin tanımı konusunda muhtemelen çatışacaklarına" dikkati çekti.

İki yetkili, Katar ve Mısır'dan arabulucuların Hamas'ın kabul etmeye hazır olduğu değişiklikler hakkında kendileriyle görüştüğünü aktardı. Hamas, değişiklikleri arabulucuların, NYT'ye konuşan yetkili ise Hamas'ın önerdiğini iddia etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını Katar ve Mısır'a bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.