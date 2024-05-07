NASA'nın Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi

NASA'nın Boeing CST-100 Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi
Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatında yer alan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk mürettebatlı fırlatılışı öncesinde Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nde son hazırlıklarını yaptı.
Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan 41 numaralı pistten gerçekleştirilmesi planlanan görev fırlatmadan yaklaşık iki saat önce mekanik bir sorun nedeniyle iptal edildi.