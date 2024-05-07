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Dünya
AA 07.05.2024 10:24

NASA'nın Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi

Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan 41 numaralı pistten gerçekleştirilmesi planlanan görev fırlatmadan yaklaşık iki saat önce mekanik bir sorun nedeniyle iptal edildi.

NASA'nın Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi
[Fotograf: AA]

NASA'nın Boeing CST-100 Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi

Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatında yer alan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk mürettebatlı fırlatılışı öncesinde Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nde son hazırlıklarını yaptı.

Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan 41 numaralı pistten gerçekleştirilmesi planlanan görev fırlatmadan yaklaşık iki saat önce mekanik bir sorun nedeniyle iptal edildi.

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