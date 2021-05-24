Belediye Başkanı, MSNBC televizyonunda katıldığı programda, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulamasının sonbaharda okulların yeniden açılmasıyla son bulacağını açıkladı.

Yeni dönemde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini, öğrencilere uzaktan eğitim seçeneğinin sunulmayacağını ifade eden Blasio, "Okullar tam kapasite çalışmaya başlayıp öğrenciler sınıflarında oturup yeniden öğrenmeye başlamadan tam toparlanmayı başaramayız." dedi.

Blasio, kentte kamu okullarında eğitim gören yaklaşık 1 milyon öğrencinin, maske ve test gibi bazı tedbirler altında sınıflarına döneceğini kaydetti.

New York'ta salgın nedeniyle Mart 2020'de okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti. Okullar 2020 güzünde yeniden açılmış ancak velilerin büyük bölümü çocukları için uzaktan eğitimi tercih etmişti.