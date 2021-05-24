Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağı 19 yıl sonra faaliyete geçti, gecenin karanlığını lavın kızıllığı aydınlattı. Yanardağ patlaması havadan görüntülendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan yanardağın patlamasıyla gökyüzü kırmızıya boyandı. Metrelerce yükselen dumanlara şimşekler de karıştı.

Yanardağın cumartesi gece faaliyete geçtiği ve ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

1,5 milyonluk kent boşaltıldı

Patlama yanardağa yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Goma kentinde büyük paniğe neden oldu. 1.5 milyonluk kenttehızla tahliye çalışması başlatıldı.

Bazı Kongolular, yanlarına aldıkları eşyalarla Ruanda sınırına gitti. En az 5 bin kişinin Goma kentinden Ruanda'ya geçtiği açıklandı.

Bazıları da tahliye sırasında yanardağ yakınında fotoğraf çektirdi.

Lav akışının durduğu açıklandı

Kentte alevlerin ulaştığı bazı evler küle döndü. Cumartesi gecesinden bu yana yaşanan korku ve panik dolu saatlerin ardından yerel kaynaklar lav akışının durduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle 25 binden fazla kişinin göç ettiği duyuruldu.

19 yıl önceki patlamada 120 bin kişi evsiz kalmıştı

Nyiragongo yanardağı en son 19 yıl önce patlamıştı.

Felakette 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi de evsiz kalmıştı.

