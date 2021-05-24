Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisinin ateş açtığı Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
Son olarak İsrail polisinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İsrail Son Dakika Kudüs
Son Haberler
- 15:16
- 15:14
- 15:03
- 14:39
- 14:48
Sıradaki Haber
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz