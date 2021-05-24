Gazze'de 11 gün süren saldırıların ardından ateşkes sağlandı. Ancak İsrail güçlerinin Filistinlilere baskı ve zulmü devam ediyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediğini açıkladı.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 24, Batı Şeria'da da 17 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı artabilir

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne, gözaltına alınan Filistinli sayısının önümüzdeki kısa süre içinde artabileceğine dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.