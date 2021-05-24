ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Washington'da bir araya geldi.



Düzenlenen basın toplantısına açıklamalardan çok Harris'in, Güney Kore lideri Moon ile el sıkışması, ardından da elini üzerine silmesi damga vurdu.

Harris'in hareketi sosyal medyada gündem oldu; ABD Başkan Yardımcısı "ırkçılıkla" da suçlandı.