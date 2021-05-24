Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Kore lideriyle tokalaştıktan sonra elini sildi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Washington'da düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası el sıkıştı. Harris'in tokalaştıktan sonra elini silmesi büyük tepki çekti.
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Washington'da bir araya geldi.
Düzenlenen basın toplantısına açıklamalardan çok Harris'in, Güney Kore lideri Moon ile el sıkışması, ardından da elini üzerine silmesi damga vurdu.
Harris'in hareketi sosyal medyada gündem oldu; ABD Başkan Yardımcısı "ırkçılıkla" da suçlandı.
Etiketler: ABD Kamala Harris Güney Kore
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