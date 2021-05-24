Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
DSÖ Direktörü: Dünya, salgında hala çok tehlikeli bir durumda
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs salgınında hala çok tehlikeli bir durumda bulunduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu yıl, şu ana kadar 2020'deki toplam rakamdan daha fazla koronavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çeken Ghebreyesus, ölümlerin de haftalar içerisinde geçen yılki toplam sayıyı geride bırakacağını söyledi.
DSÖ Genel Direktörü, aşı dağıtımındaki "skandal eşitsizliklerin" salgının sürmesine yol açtığını vurguladı; DSÖ üyelerini aşı kampanyalarını destekleyerek her ülkede yıl sonuna kadar en az yüzde 30 aşılama oranına ulaşılmasını sağlamaya çağırdı.
Ghebreyesus ayrıca, COVID-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Son Haberler
- 13:09
- 12:55
- 12:41
- 12:34
- 12:57
Sıradaki Haber
Çad'da savaş suçlularının insanlık dışı şartlarda tutulduğu iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz