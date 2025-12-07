Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2025 15:45

Ukrayna: Rusya, son bir haftada 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine 1600'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya, son bir haftada 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırdı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya bu gece 5 füze ve 240'tan fazla İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Ülkesinin farklı bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenski, "Maalesef, Slovyansk'ta ve Çernigiv bölgesinde ölenler var." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'den fazla İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze ile saldırı düzenlediğini aktaran Zelenski, bu tür saldırıları önlemek için müttefikler ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya fırlattığı 4 füze düşürüldü, 175 İHA ise imha edildi veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Katil İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
15:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı
15:49
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 360'a yükseldi
15:47
Ailecek izlenecek film önerileri tabii blog’da
15:28
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın yapılacak
15:22
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
FOTO FOKUS
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ