İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cenin kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Kalkilya’ya bağlı Ceyyus beldesinde de 2 genç gözaltına alınırken, baskın sırasında bir araç da el konularak bölgeden götürüldü.

Ramallah’ın kuzeyindeki Kafr Ayn ve el-Mezraa el-Garbiyye köylerinde de İsrail askerleri 2 Filistinliyi evlerini basarak gözaltına aldı. Aynı bölgede bir başka Filistinlinin de evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığı aktarıldı.

Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde de İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023 sonrasında, Batı Şeria’da da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ve baskınlarında keskin bir artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre, aynı dönemden bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.