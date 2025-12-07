Parçalı Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2025 12:07

İşgalci İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesine tepki için El-Halil'de genel grev ilan edildi

İşgalci İsrail ordusunun, Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde, iki Filistinliyi öldürmesinin ardından pazar sabahı kent genelinde grev başlatıldı.

İşgalci İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesine tepki için El-Halil'de genel grev ilan edildi
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye karşı başlattığı ve iki yıl süren saldırılar boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskınlarını yoğunlaştırdı.

Bu süreçte Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Hindistan'da gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor
13:31
Hazreti Mevlana 11 gün boyunca "Sema Ayin-i Şerifi" ile anılacak
13:19
Havacılığın gizli kahramanları: Uçaklar "yer pilotları" olmadan havalanmıyor
12:56
Sarıyer’de yol çöktü: İki araç dereye düştü
12:52
Katil İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı
12:37
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
FOTO FOKUS
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ