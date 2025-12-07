İşgalci İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesine tepki için El-Halil'de genel grev ilan edildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim.

Grevin, İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynaklar, Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiğini aktardı.

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye karşı başlattığı ve iki yıl süren saldırılar boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskınlarını yoğunlaştırdı.

Bu süreçte Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.