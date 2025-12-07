Hafif Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
AA-İHA 07.12.2025 18:16

Küçükçekmece'de rögar taştı, caddeyi su bastı

Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle rögar taşınca cadde sular altında kaldı. Yağışların etkisiyle bir sitede otoparkı su bastı.

Küçükçekmece'de rögar taştı, caddeyi su bastı
[Fotograf: İHA]

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de rögar taştı, caddeyi su bastı

Otoparkı su bastı

Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışta İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkını su bastı.

Bir anda otoparka dolan yağmur suyu, site sakinlerini tedirgin etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor.

Küçükçekmece'de rögar taştı, caddeyi su bastı

İstanbul
