Küçükçekmece'de rögar taştı, caddeyi su bastı

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Otoparkı su bastı

Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışta İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkını su bastı.

Bir anda otoparka dolan yağmur suyu, site sakinlerini tedirgin etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor.