07.12.2025 15:51

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası nedeniyle bölgedeki temel ilaçların yüzde 52'sinde stokların sıfırlandığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki durumun hala "felaket boyutunda" olduğu vurgulanan açıklamada, "temel ilaç listesinin yüzde 52'sinin, tıbbi malzeme listelerinin yüzde 71'inin ve laboratuvar malzemelerinin ise yüzde 70'inin stoklarının sıfır olduğu" kaydedildi.

Yaralılar ve hastalar için tıbbi müdahale ihtiyacının artmasıyla birlikte krizin giderek şiddetlenen bir hal aldığı vurgulandı.

İlk basamak sağlık hizmetleri, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, yoğun bakım, kanser ve kan hastalıkları gibi bölümlerin ilaç listelerinde ciddi eksiklikler yaşandığı belirtildi.

Ayrıca ortopedi, böbrek ve diyaliz, göz, genel cerrahi, ameliyat ve yoğun bakım bölümlerinin, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle "felaket boyutunda" zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için "acil tıbbi malzeme desteği" talebinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

