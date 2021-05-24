Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda "koronavirüs" alarmı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bir günde 49 koronavirüs vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, kamplarda yapılan testler sonucu 312 Arakanlı mültecinin 49'unda COVID-19 tespit edildi.
Yetkililer, bir günde 49 COVID-19 vakası görülmesiyle günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Arakanlı mültecilerin yaşadığı 34 kampta toplam vaka sayısının 992'ye çıktığını aktardı.
Kamplarda virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükseldi.
5 kamp karantinaya alınmıştı
Bangladeş, 21 Mayıs'ta Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda COVID-19 vakalarının artması nedeniyle 5 kampı karantina altına almıştı.
Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu Başkanı Şah Rezvan Hayat, karantinanın 27 Mayıs'a dek süreceğini söylemişti.
Etiketler: Koronavirüs
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