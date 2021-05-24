Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı kamerada
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.
Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydoldu.
PKK/YPG sık sık terör eylemleri düzenliyor
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı PKK/YPG Afrin
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