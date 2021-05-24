Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamaya göre, Belarus Büyükelçisi Aleksandr Mikhnevich, Belarus'un söz konusu uygulamasının AB kurumları ve AB üye devletlerince kınandığı hususunda bilgilendirildi.

Belarus otoritelerinin yolcuların ve uçuş personelinin güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

Belarus'ta neler yaşandı?

Atina’dan Vilnius’e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair’e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

[Grafik: TRT Haber - M. Furkan Terzi]

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.