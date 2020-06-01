ABD’nin Minneapolis kentinde polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı.

New York’ta düzenlenen protestolarda, "yasa dışı toplanma" nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da polis tarafından gözaltına alındı.

Derek Chauvin bugün hakim karşısına çıkacak

Öte yandan, George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin’in Hennepin Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı.

Chauvin'in ön duruşma için bugün yerel saatle 13.00’te hakim karşısına çıkacağını belirtildi.