Haber Giriş: Kaynak: DHA
New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
ABD’de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındı.
ABD’nin Minneapolis kentinde polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı.
New York’ta düzenlenen protestolarda, "yasa dışı toplanma" nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da polis tarafından gözaltına alındı.
Derek Chauvin bugün hakim karşısına çıkacak
Öte yandan, George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin’in Hennepin Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı.
Chauvin'in ön duruşma için bugün yerel saatle 13.00’te hakim karşısına çıkacağını belirtildi.
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