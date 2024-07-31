Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacak

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da durum değerlendirmesi yapacak.

Buna ek olarak Güvenlik Kabinesi de toplanacak.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberi doğrulamadı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikasta uğramıştı.

Saldırıda Haniye şehit olurken, İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.