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Dünya
TRT Haber 31.07.2024 12:50

Şehit İsmail Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilecek

Hamas, alçak bir suikastla şehit edilen Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Tahran'da cenaze töreni düzenleneceğini, ardından naaşın Katar'a nakledileceğini duyurdu.

Şehit İsmail Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilecek
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Haniye için yarın İran'ın başkenti Tahran'da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek.

Haniye'nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek.

İlgili açıklamada, "Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos’ta cuma namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl'deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekanına nakledilecektir." denildi.

Ayrıca, "Haniye’nin cenaze töreni, Arap ve İslam liderleri ve halktan katılımla Doha'da gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

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