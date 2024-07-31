Şehit İsmail Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilecek

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Haniye için yarın İran'ın başkenti Tahran'da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek.

Haniye'nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek.

İlgili açıklamada, "Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos’ta cuma namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl'deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekanına nakledilecektir." denildi.

Ayrıca, "Haniye’nin cenaze töreni, Arap ve İslam liderleri ve halktan katılımla Doha'da gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.