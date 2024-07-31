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Dünya
AA 31.07.2024 12:42

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniyye suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniyye suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, eski Başbakan Haniye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Haniye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısı yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz." dedi.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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