İran Meclis Başkanı Kalibaf: Haniye'nin kanı yerde kalmayacak

Kalibaf, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, suikastla şehit edilen Haniye'ye Allah'tan rahmet diledi.
Haniye'den övgüyle söz eden Kalibaf, "İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.