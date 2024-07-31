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Dünya
AA 31.07.2024 12:04

Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle İran'da 3 günlük yas

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından, İran'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle İran'da 3 günlük yas

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.

Haniye'ye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi
Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi

Hamas lideri Haniye'ye İran'da alçak suikast

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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