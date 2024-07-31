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Dünya
AA 31.07.2024 11:40

Hamaney: Evimizde şehit edilen Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamaney: Evimizde şehit edilen Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz
[Fotograf: AA]

Hamaney, Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi
Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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