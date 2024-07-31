Filistin'e adanmış bir ömür: İsmail Haniye

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğrayarak şehit oldu.

Hamas, Haniye'nin tören sonrasında Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında şehit olduğunu duyurdu.

Alçak bir siyonist suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Gazze’deki mülteci kamplarından liderliğe uzanan hayatı, halkı için verdiği büyük bir mücadeleyle geçti.

Haniye'nin yaşamı

İsmail Abusselam Ahmed Haniye, işgal altındaki Aşkalon’dan zorla sürgün edilen bir ailenin çocuğu olarak Gazze’deki Şati Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi.

Çocukluk yılları Filistin hareketinin Yasir Arafat liderliğinde İsrail barbarlığına karşı mücadeleyi sertleştirdiği döneme denk geliyordu. Haniye de küçüklüğünden itibaren, her Filistinli çocuk gibi bağımsızlık davasının içinde oldu.

[ Siyonist İsrail, Haniye'yi birçok kez hedef aldı. Fotoğraf: AA]

Üniversite yılları ise daha sonra birlikte Hamas’ı kuracakları kadroyla tanışacağı günlere gebeydi. Birinci İntifada'da arkadaşlarıyla birlikte sokaktaydı.

İşgalin soğuk yüzüyle ilk olarak 1989 yılında tanıştı. Sonra peş peşe 3 kez tutuklandı. En son tutuklanmasında 3 yıl İsrail zindanlarında kaldı.

Haniye, Hamas’ın kurucusu ve akıl hocası Şeyh Ahmet Yasin ile yakın çalışıyordu. 2004 yılında yine bir İsrail saldırısında hayatını kaybedene kadar Ahmet Yasin’in en yakınındaki isimlerden biri oldu.

Suikast girişimleri peşini hiç bırakmadı

Filistin topraklarının işgalden arındırılması ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını ana amaç edinen Hamas, kurulduğu günden bu yana İsrail’in hedefinde. Tabii ki, liderleri de...

Şeyh Ahmet Yasin, tekerlekli sandalyesinde, hareketin sonraki lideri Abdülaziz Rantisi ise bir füze saldırısında şehit edildiler. Haniye de bugüne kadar birçok kez suikasta uğradı.

İlki 1980’lerin sonunda İsrail hapishanelerinde düzenlendi.

Haniye, 6 Eylül 2003'te aralarında hareketin kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in de bulunduğu bazı Hamas liderlerini hedef alan İsrail saldırısından kurtulmayı başardı.

Tarihler 20 Ekim 2006'yı gösterdiğinde Haniye yine siyonist saldırıların hedefindeydi... El Fetih ile Hamas hareketleri arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında Haniye’nin konvoyu Gazze'de silah saldırıya uğradı.

Son olarak ise İsrail, geçtiğimiz yıllarda Gazze'de yaptığı vahşi saldırılarda Haniye'nin evini bombalayarak suikast girişiminde bulundu.

[Grafik: Sena Nur Pehlivan]

Esaret, sürgün, lider

Şeyh Ahmet Yasin’in şehit edilmesinin ardından Hamas’ın önde gelen figürlerinden biri haline gelen Haniye, mütevazı yaşamı, entelektüel kapasitesi ve samimiyeti ile dikkat çekiyordu.

O da birçok Filistinli gibi gençliğinin baharında İsrail zindanlarıyla tanışmış, kendi topraklarında yaşanan zulmü doğrudan tecrübe etmişti. İşgalci İsrail’in zorla sürdüğü, evlerini yıktığı, zulmettiği Filistin’de onlarca yıldır her çocuğun bağrında yanan ateş Haniye’de tutuşmuştu.

İsrail zindanlarında çıktıktan sonra birçok Hamas lideriyle birlikte Lübnan’a sürgün edildi. 1 yıl sonra geri dönmeyi başardı ancak zorunlu sürgün her daim hayatında olacaktı.

2006 yılında Filistin’de gerçekleştirilen seçimler Hamas için oldukça önemliydi. Dönemin Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal sürgündeydi.

Haniye’nin riyasetinde “Değişim ve Reform” bloğu parlamentoda en fazla oyu olarak birinci çıktı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye’ye hükümeti kurma görevi verdi.

14 Haziran 2007'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas ile El Fetih arasındaki silahlı çatışmaların ardından, Haniye’yi başbakanlık görevinden aldı.

[Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile. Fotoğraf: AA]

Haniye, uzun bir süre Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki lideri olarak görev yaptı. 2017'de ise yerine Yahya Sinvar geçti.

6 Mayıs 2017'de İsmail Haniye, Halid Meşal'in yerine Hamas’ın Siyasi Büro başkanlığına seçildi.

31 Ocak 2018'de ABD Dışişleri Bakanlığı Haniye'nin adını "terör listelerine" dahil etti. Bu karar, Washington ile Filistinliler arasında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle gergin olduğu bir dönemde geldi.

3 oğlu ile 4 torunu da şehit edildi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan vahşi saldırıları sırasında savaş uçakları, Haniye'nin Gazze Şehri'nin batısında Sahil kampındaki evini bombaladı.

Haniye'nin torunu, 10 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şehri'nde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulu hedef alan bombardımanında şehit oldu.

1 Nisan 2024'te İsrail polisi, Haniye'nin kız kardeşlerinden birini Hamas üyeleriyle iletişim kurmayı da içeren suçlamalar nedeniyle tutukladı.

Gazze’de 39 binden fazla masumu katleden soykırımcı İsrail ordusu 10 Nisan 2024'te İsmail Haniye'nin 3 oğluna ve 3 torununa suikast düzenledi.

Ramazan Bayramı’ydı ve aile ziyaretleri yapılıyordu. Araçları hedef alınmıştı.

Haniye'nin üç oğlu Hazem, Amir ve Muhammed şehit edildi.

Haniye, saldırıda üç kız ve bir erkek olmak üzere dört torununu da kaybetti. Haberi aldığında Katar’ın başkenti Doha’da Filistinli yaralıları ziyaret ediyordu.

Büyük bir sabır ve teenni ile şehadet haberini dinledi ve çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, "Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söyledi.



"Gazze'deki tüm halkımız ve tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim."