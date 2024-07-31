İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Haniye'nin yasını tutuyor

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor." ifadesini kullandı.

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Haniye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir." ayetini paylaştı.

Hamas lideri Haniye'ye İran'da alçak suikast

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.