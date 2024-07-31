İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 299. gününde devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerini gece boyunca hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki el-Mavasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır kamplarına yönelik İsrail askerlerince açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan habere göre, yaralılar, bölgedeki Kızılhaç sahra hastanesine nakledildi.

İsrail'in güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı vurgulanan habere göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze kentindeki ez-Zeytun, eş-Şucaiyyye ve et-Tufah mahallelerini hedef aldı.

Gazze kentine yönelik saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, kuzeydeki Cibaliya bölgesini de gece boyunca hedef aldığına işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.