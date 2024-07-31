Hizbullah, üst düzey komutanlarından birinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğrulamadı

Hizbullah'ın, resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'un Dahiye bölgesinde üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırısı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür de saldırı esnasında söz konusu binadaydı.

Açıklamaya göre Şükür halen enkaz altında; arama ve kurtarma ekipleri enkaz üzerinde hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Açıklamada ayrıca, Şükür’ün "8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

İsrail güçleri, dün Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.