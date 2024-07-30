İsrail ordusu Beyrut'u vurdu

Saldırı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle duman yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi hedef alındı.

Haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

İsrail ordusundan açıklama

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanı hedef alındı.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Lübnan BM'ye gidebilir

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, hükümetin İsrail'in saldırısını kınadığını belirterek, saldırıya dair Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunmayı planladıklarını söyledi.

Rusya: Saldırı uluslararası hukukun ihlali

TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığının söz konusu saldırıya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, saldırının, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Hamas'tan kınama

Hamas, İsrail'in Beyrut'a saldırısını şiddetle kınayarak bunu "tehlikeli bir gerginlik" olarak niteledi.