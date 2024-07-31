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Dünya
AA 31.07.2024 08:34

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ilişkin, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır

Bogdanov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Söz konusu durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Bogdanov, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

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