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Dünya
AA 31.07.2024 06:50

BM: İsrail ordusunun Beyrut'un yoğun nüfuslu alanlarına saldırısından derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu açıkladı.

BM: İsrail ordusunun Beyrut'un yoğun nüfuslu alanlarına saldırısından derin endişe duyuyoruz
[Fotoğraf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Tarafların BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını "tam bir şekilde" uygulaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, çatışmaya acilen son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara saldırısından derin endişe duyuyoruz." mesajı verildi.

İsrail ordusu Beyrut'u vurdu
İsrail ordusu Beyrut'u vurdu

İsrail Beyrut'un güney bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

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